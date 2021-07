Présidentielle 2022 : le Minjoo repousse sa primaire de 5 semaines

Photo : YONHAP News

Après tergiversations et débats, le Minjoo a finalement décidé de repousser de cinq semaines, à début octobre, le choix de son candidat à l’élection présidentielle de 2022.La décision a été prise hier par le Conseil suprême de la formation au pouvoir sur demande de la commission électorale du parti. La raison : l’épidémie de COVID-19 continue de se propager de manière préoccupante et le niveau des mesures de distanciation sociale a été relevé.Conformément à cela, le calendrier de la primaire a été réajusté. Elle commencera le 4 septembre à Daejeon et dans la province proche de Chungcheong du Sud et s’achèvera le 10 octobre à Séoul.Si aucun candidat à la primaire ne remporte la majorité absolue au premier tour, un second tour sera organisé après le 10 octobre.Le président de la commission électorale, Lee Sang-min, a déclaré que la plupart des six prétendants avaient donné leur consentement.Le porte-parole de l’équipe de campagne de Lee Jae-myung, toujours favori des sondages, a effectivement annoncé prendre acte de la décision. Le gouverneur en exercice de la province de Gyeonggi s’y était opposé dans un premier temps. Même son de cloche du côté de son grand rival, l’ancien Premier ministre Lee Nak-yon, et des quatre autres.