La BAD revoit à la hausse sa prévision de croissance sud-coréenne en 2021, à 4 %

La Banque asiatique de développement (BAD) vient de revoir à la hausse sa perspective de croissance de l’économie sud-coréenne pour 2021.D’après les données publiées aujourd’hui par le ministère des Finances, la nouvelle prévision fait état d’une croissance de 4 % pour le pays du Matin clair, soit 0,5 point de plus que sa précédente estimation d’avril dernier.Selon les autorités financières, cette révision s’expliquerait par la hausse des investissements en biens d’équipement ainsi que des exportations de périphériques informatiques et de matériels de transport. A cela s’ajouterait l’amélioration de la situation liée à l’emploi et de la demande interne.La BAD a également relevé ses prévisions d'inflation de la Corée du Sud à 1,8 %, contre 1,3 % initialement annoncé. Elle a au contraire revu à la baisse sa perspective de croissance pour l’ensemble des 46 pays asiatiques en développement, excluant le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, en la faisant passer de 7,3 % à 7,2 % pour 2021. Quant à celle de l’année 2022, elle a gagné un point pour atteindre 5,4 %.