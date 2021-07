COVID-19 : 1 278 nouveaux cas positifs en l’espace de 24 heures

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 1 278 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. Le bilan quotidien reste donc supérieur à 1 000 pour la deuxième semaine consécutive.67 % des 1 242 contaminations d’origine locale ont été recensées à Séoul et dans sa couronne. Et la progression du virus se poursuit aussi dans les autres provinces et grandes villes comme Busan, Daejeon, le Gyeongsang du Sud et le Chungcheong du Nord.Il est à noter aussi que la semaine dernière, plus de 1 300 infections domestiques ont été identifiées chaque jour, soit une hausse de 35,9 % sur cette période. Et le taux de détection du variant Delta a grimpé de 10,6 points en une semaine pour s’élever à 33,9 %. La proportion des cas positifs confirmés hors de la région de la capitale est passée à 32,9 % hier, contre 27,5 % samedi.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, aujourd’hui, le Premier ministre a exprimé son inquiétude à l’égard de l’expansion de l’épidémie, notamment en dehors de la région métropolitaine, d’autant plus que les grandes vacances commencent.Kim Boo-kyum a alors évoqué le fait que le taux de reproduction a lui aussi augmenté sur l’ensemble du territoire. Et de demander aussi aux membres du centre de plancher sur l’éventuel réajustement du niveau de distanciation sociale à Séoul et dans sa province proche.