COVID-19 : les offices religieux en présentiel partiellement autorisés

Photo : YONHAP News

Conformément au récent verdict rendu par le tribunal administratif de Séoul, le gouvernement a décidé de desserrer légèrement les règles sanitaires dans les lieux de culte de la capitale, où est toujours appliqué le niveau 4, le plus élevé de distanciation sociale.Les offices religieux en présentiel seront autorisés à partir d’aujourd’hui, à condition cependant qu’une jauge de 10 % de la capacité d'accueil soit respectée et le nombre de participants limité à 19 au maximum.Sachez que sous le niveau 4, les activités religieuses doivent en principe être menées à distance. Pourtant, le tribunal a partiellement donné gain de cause aux sept églises protestantes et à leurs pasteurs, qui avaient déposé une demande d’injonction en vue de célébrer les offices en présentiel. La justice a alors imposé la dite jauge.Les établissements religieux fermés dans le passé pour violation des restrictions sanitaires ou après la détection de cas positifs au COVID ne seront cependant pas concernés par l’assouplissement.