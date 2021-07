Photo : YONHAP News

Les ventes réalisées durant la campagne de soldes « The 2021 Korea Accompanying Sale », organisée du 24 juin au 11 juillet, ont atteint 118 milliards de wons, soit plus de 86,9 millions d’euros. C’est le chiffre annoncé aujourd’hui par le ministère des PME et des Startups.L'événement s’est déroulé durant 18 jours principalement via le téléshopping, le live streaming et la vente en ligne. Plusieurs sites et plateformes de commerce électronique y ont participé, comme Wemakeprice, Timon et Lotte Mall, pour un chiffre d’affaires cumulé de 26,8 milliards de wons, l’équivalent de 19,7 millions d’euros.