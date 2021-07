COVID-19 : Moon Jae-in annonce une plus importante aide que prévu aux petits commerces

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reconfirmé sa volonté d’aider les petits commerçants et les microentrepreneurs durement touchés par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19.De fait, Moon Jae-in a détaillé aujourd’hui en conseil des ministres que l’Etat leur accorderait un important soutien financier via le « fonds destiné à redonner espoir » financé par un nouvel additif au budget, dont l’examen se poursuit à l’Assemblée nationale. Il a alors salué l’accord auquel sont parvenus hier son administration et le Minjoo, le parti au pouvoir.Ces deux parties se sont engagées à augmenter drastiquement la somme à leur octroyer et à commencer son versement le 17 août, alors que le projet de budget supplémentaire prévoit une compensation de seulement 9 millions de wons (6 600 euros) au maximum pour les pertes occasionnées avant juillet.L’occupant de la Cheongwadae a souligné que son gouvernement ferait également en sorte d’accorder une aide plus systématique selon la nouvelle loi concernée pour les préjudices causés après juillet.Toujours en conseil des ministres, un projet de loi visant les bailleurs et les locataires commerciaux à la fois a été adopté. Il prévoit que le gouvernement central et les collectivités locales accorderont une réduction d’impôts, une aide financière ou des prêts afin de revigorer l’activité commerciale et de protéger les petits commerces. Autre texte promulgué en conseil, il concerne cette fois le développement des PME de province.