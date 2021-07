Séoul se prépare à l’application en novembre d’un accord CEPA avec l’Indonésie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud mettra en vigueur en novembre l’accord de partenariat économique global (CEPA) qu’elle a signé fin 2020 avec l’Indonésie. En amont de cela, le gouvernement de Séoul a entériné aujourd’hui en conseil des ministres l’amendement du décret réglementaire visant à enquêter sur le commerce déloyal et à protéger un secteur donné du pays.Le texte a été révisé afin de mieux répondre aux mesures de sauvegarde prévues par le pacte. Il s’agit donc d’un cadre juridique permettant de restreindre temporairement les importations d’un produit indonésien, si elles augmentent fortement, causant des pertes graves à l’industrie locale concernée.Dans le même temps, Séoul vient de publier les détails sur la demande de sauvegarde pour recueillir les opinions des professionnels de chaque filière concernée pendant 20 jours.Un responsable du ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a expliqué que l’amendement permettrait de mettre à exécution le traité sans difficultés et de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays.