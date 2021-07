Photo : YONHAP News

Alors que la plupart des bourses mondiales ont dévissé hier, le Kospi a sauvé les meubles en ne cédant que 0,35 % pendant la séance de mardi, pour clôturer à 3 232,70 points. Le Kosdaq fait moins bien avec -0,59 % à 1 043,64 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 355,63 wons (+1 won) et le dollar américain 1 150,4 wons (+2,6 wons).