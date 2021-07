Météo : l'alerte canicule toujours en vigueur

Photo : YONHAP News

L'alerte canicule est maintenue dans la majeure partie du pays, alors que le mercure continue de grimper dans la région de Séoul et dans l'ouest de la province de Gangwon où une maximale de 34°C a été enregistrée ce mardi. Le niveau de chaleur est similaire dans le reste du territoire, avec 33°C à Gwangju, 32°C à Busan et 31°C à Gangneung.La tendance devrait se poursuivre alors que la péninsule est prise en sandwich entre l’anticyclone du Pacifique Nord et la zone de haute pression du Tibet. Météo-Corée prévoit ainsi des températures de 36°C à Séoul demain et jeudi.Dans ce contexte, le nombre de victimes d'un coup de chaleur a progressé de 12 en l'espace d'une journée, pour un total de 457 cette saison.