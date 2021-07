Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen et japonais s’entretiennent à Tokyo

Photo : YONHAP News

Si le président sud-coréen a décidé lundi d’annuler son projet de déplacement au Japon, son premier vice-ministre des Affaires étrangères et son homologue nippon se sont rencontrés le lendemain à Tokyo.Choi Jong-kun et Takeo Mori ont alors échangé sur les sujets qui divisent leurs pays. Le premier a voulu savoir si le gouvernement de Yoshihide Suga avait l’intention de réchauffer les relations entre les deux voisins. Il lui a aussi demandé de prendre une mesure rapide à l’égard de Hirohisa Soma. Ce numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul a récemment dénigré le président Moon Jae-in, en employant une expression à connotation sexuelle. Ce qui aurait amené la Cheongwadae à abandonner le voyage présidentiel.Les contentieux historiques liés au travail forcé des Coréens pendant la Seconde guerre mondiale et aux femmes de réconfort, ainsi que la lutte conjointe contre le COVID-19, se sont également invités dans les discussions d’hier.Ce mercredi, également dans la capitale japonaise, les deux hommes et la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman doivent se réunir dans le cadre de la huitième conférence des vice-ministres des Affaires étrangères des trois nations, la première en quatre ans. La Corée du Nord et la coopération pour lutter contre le changement climatique et l’épidémie de coronavirus doivent dominer leur conversation. Choi et Sherman se retrouveront vendredi, cette fois à Séoul.