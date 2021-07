Washington souligne de nouveau l’importance de ses relations avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a réaffirmé que les relations trilatérales entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon étaient importantes pour leur sécurité et leurs intérêts communs comme pour défendre la liberté, la démocratie ou encore les droits humains. C’est son porte-parole qui a fait cette remarque lors d’un point de presse hier.Ces propos sont intervenus alors que la sous-secrétaire d’Etat Wendy Sherman est en tournée asiatique, et après que le président sud-coréen a abandonné son projet de voyage au Japon à l’occasion des JO de Tokyo, ravivant les tensions entre les deux pays voisins.Interrogé sur l’épineuse question des femmes de réconfort, Ned Price est revenu sur l’accord conclu en 2015 entre les gouvernements de Séoul et Tokyo. Selon lui, Washington l’avait alors considéré comme un exemple montrant la volonté de rétablir des relations productives et constructives entre ses deux principaux alliés d’Asie et salué ces efforts. Et même dans le processus de règlement d’un contentieux historique délicat, les pays concernés doivent coopérer pour respecter les priorités régionales et internationales.Questionné sur l’éventuel voyage en Chine de Sherman dans le cadre de sa tournée en Asie en cours, le porte-parole a répondu que son pays continuerait à chercher des opportunités pour entrer en contact avec des responsables chinois et que sa sous-secrétaire d’Etat avait l’intention de se rendre à Pékin, si son déplacement sera substantiel, constructif et soutiendra les intérêts nationaux des USA.Par ailleurs, la numéro deux de la diplomatie américaine doit arriver aujourd’hui à Séoul, depuis Tokyo, où elle a pris part hier à une réunion à trois avec ses homologues sud-coréen et nippon.