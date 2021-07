La « loi contre l’abus de position dominante de Google » adoptée en commission parlementaire

Photo : YONHAP News

Une proposition de révision de la loi dite « loi contre l’abus de position dominante de Google » a été entérinée hier à la commission parlementaire des sciences, des TIC et des communications. Elle vise à interdire aux plateformes de vente d’applications mobiles d’imposer un certain mode de paiement aux opérateurs de ces applications en profitant de leur position dominante. Le report intentionnel de l’examen des contenus mobiles sera également prohibé.Le Minjoo, le parti présidentiel, a convoqué deux réunions de suite et a adopté le texte amendé de la loi sur les entreprises de télécommunications en l’absence du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP).Les députés de la première force de l’opposition ont refusé d’y prendre part, en réclamant le changement de position du Minjoo dans d’autres enjeux, notamment en réclamant un audit de la chaîne publique TBS. Dans un communiqué, ils ont affirmé qu’ils partageaient la nécessité d'une restriction pour la protection des industries et des consommateurs sud-coréens, mais que ce dossier nécessitait davantage de débats pour en prévenir les effets secondaires.Le parti au pouvoir compte faire approuver le texte en séance plénière de l’Assemblée nationale dans le courant du mois.Google prévoit d’élargir l’« achat in-app » à tous les contenus numériques proposés sur sa plateforme Google Play. Cette politique consiste à imposer son propre système de paiement à tous les achats d'applications ou de contenus. Jusqu’à présent, elle est appliquée seulement aux jeux vidéo.