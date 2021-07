Motegi : Séoul et Tokyo ont la volonté commune de réchauffer leurs relations

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais des Affaires étrangères a affirmé que son pays et la Corée du Sud avaient la volonté commune d’améliorer leurs liens. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Kyodo News.Selon cette agence de presse nippone, Toshimitsu Motegi a fait ces remarques, interrogé lors d’une conférence de presse en ligne sur l’abandon du projet de voyage du président sud-coréen à Tokyo, indiquant qu’il n’était pas en mesure de répondre à la question. Il s'exprimait depuis la Jamaïque, où il est en voyage dans le cadre d’une tournée en Amérique centrale et aux Caraïbes.Sur les propos polémiques tenus par le numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul, le visage de la diplomatie japonaise les a qualifiés d’« extrêmement inappropriés et regrettables », d’autant que leur auteur est un diplomate. Le gouvernement de Yoshihide Suga pourrait décider de son sort après le retour de Motegi dans l'archipel aujourd’hui.