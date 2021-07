COVID-19 : un nouveau lot de vaccins Pfizer arrive en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

1,87 million de doses du vaccin anti-COVID de Pfizer ont été livrées ce matin à l’aéroport international d’Incheon. Il s’agit d’une partie des 66 millions de doses achetées sous contrat direct avec le laboratoire américain. Toutes les semaines, une quantité fixée à l’avance arrive dans le pays.La Corée du Sud a reçu 7 millions de doses au premier semestre et 3,29 millions au mois de juillet. Le chiffre s’élève à 3,99 millions si l’on prend en compte celles qui ont été transférées à travers l’accord d'échange de vaccins avec Israël.Par ailleurs, la réservation de la vaccination pour les quinquagénaires qui n’en ont pas encore bénéficié est ouverte aujourd’hui à partir de 20h jusqu’à samedi 18h. Ces derniers peuvent réserver par Internet ou par téléphone.L’injection pour les 55 à 59 ans débute la semaine prochaine. Entre le 26 et le 31 juillet, le sérum Pfizer sera utilisé à Séoul et dans ses environs, tandis que le Moderna sera injecté dans le reste du territoire. Les personnes ayant réservé recevront les informations sur le type de vaccin par SMS.Les grandes entreprises dotées de leur propre établissement médical, comme Samsung Electronics, commenceront l’inoculation de leurs employés à partir du 27 juillet avec le vaccin Pfizer.