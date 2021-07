Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, japonais et américain se retrouvent à Tokyo

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis ont tenu aujourd’hui à Tokyo une nouvelle conférence de leurs vice-ministres des Affaires étrangères. Il s’agit de sa huitième édition et de la première en quatre ans.Cette réunion a eu lieu sous l’égide de Washington, à l’occasion d’une tournée asiatique de sa sous-secrétaire d’Etat Wendy Sherman.Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre, le département d’Etat américain a annoncé que les trois pays étaient convenus de consolider leur coopération trilatérale pour lutter contre le changement climatique et l’épidémie de coronavirus, ainsi que pour rétablir l’économie. Le ministère a ajouté que les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés asiatiques avaient réaffirmé leurs efforts communs pour la dénucléarisation de la péninsule et leur vigilance à l’égard du programme nucléaire nord-coréen, et souligné en même temps le maintien de la vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.La numéro deux de la diplomatie américaine, elle, a estimé que la coopération à trois avait fait passer un message clair au régime de Kim Jong-un.Egalement dans la capitale japonaise, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Choi Jong-kun s’est entretenu hier avec son homologue nippon Takeo Mori, comme ont fait de même ce dernier et Wendy Sherman le même jour. Celle-ci est attendue aujourd’hui à Séoul.Par ailleurs, dans une conférence de presse conjointe accordée après la rencontre à trois, Choi a affirmé que son pays et l’Archipel s’étaient engagés à poursuivre leurs efforts pour trouver des solutions à plusieurs dossiers qui divisent leurs pays sur la base des résultats des négociations de travail menées jusqu’à présent.