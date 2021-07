Réactions contrastées de la classe politique à la condamnation de Kim Kyoung-soo

Photo : YONHAP News

La classe politique n’a pas tardé elle non plus à réagir à la condamnation du gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyoung-soo.Dans un commentaire laconique, le Minjoo, la majorité présidentielle, a annoncé prendre acte de la décision de la Cour suprême, tout en exprimant son regret. Et d’ajouter qu’il ferait en sorte de minimiser l’éventuelle lacune dans l’administration de la province.La condamnation de ce proche du président de la République peut être un poison dans sa campagne pour la présidentielle de mars 2022.L’opposition conservatrice cherche donc à en faire un nouveau cheval de bataille. La porte-parole du groupe parlementaire du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sa principale force, a d’emblée dénoncé la destruction de la démocratie et demandé au Minjoo et au président Moon Jae-in de présenter des excuses.