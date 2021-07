COVID-19 : 90 % des membres du 34e contingent de l’unité de Cheonghae testés positifs

Photo : YONHAP News

Les 301 militaires et membres d’équipage de l’unité de Cheonghae de la marine sud-coréenne ont donc suspendu leur mission anti-piraterie dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie, et ont été rapatriés hier suite à la contamination de la majorité d’entre eux au COVID-19.Dès leur arrivée à Séoul, ils se sont à nouveau soumis à un test PCR. Résultat : 23 cas positifs supplémentaires ont été confirmés. Au total, 270 personnes, soit 90 % de ce 34e contingent, ont contracté la maladie.14 patients, dont trois atteints d’une forme grave, ont été pris en charge par deux hôpitaux militaires et les autres hébergés dans des centres d’accueil.Et le destroyer Munmu le Grand, à bord duquel ils ont effectué leur mission, est parti dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Séoul, pour le port sud-coréen de Jinhae. Il doit y arriver vers le 12 septembre.