Photo : YONHAP News

La chaleur se fait un peu plus intense chaque jour, avec une maximale de 35°C ce mercredi à Séoul et dans une bonne partie de la moitié nord du pays. La température ressentie atteint même les 39°C à Chuncheon. Le temps est un peu plus « frais » dans le sud-est, avec 29°C à Ulsan et 30°C à Busan.Du côté du ciel, il est immaculé sur l'ensemble du territoire et devrait le rester toute la semaine.