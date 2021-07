La sous-secrétaire d’Etat américaine se rendra en Chine

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. La sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman se rendra en Chine, dans le cadre de sa tournée asiatique qui l’a amenée hier à Séoul, après Tokyo.Son ministère a annoncé hier qu’elle était attendue ce dimanche à Tianjin, dans le nord de l’empire du Milieu, pour un déplacement de deux jours, et qu’elle y serait reçue par le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi et plusieurs autres hauts responsables de la politique étrangère du pays.L’administration Biden semble désormais considérer que la coopération comme la rivalité est inévitable dans les relations avec Pékin selon les dossiers et qu’une coordination de travail entre des « poids lourds » de leur gouvernement respectif sera nécessaire pour éviter que des situations de confrontation bilatérale ne s'enveniment.Dans les capitales japonaise et sud-coréenne, la numéro deux de la diplomatie américaine a rencontré ses homologues locaux et reconfirmé l’importance de leur coopération dans la réalisation de la politique vis-à-vis de l’Asie du Nord-est. Les trois pays ont en particulier souligné la nécessité de faire front commun face à la Corée du Nord, ce qui, selon le département d’Etat américain, pourra être un sujet de collaboration avec la Chine.Les deux puissances rivales pourraient également évoquer une éventuelle rencontre en personne entre Joe Biden et Xi Jinping. Une entrevue qui risque cependant d’être stérile, si les débats sur les droits humains en Chine et les dossiers géopolitiques, dont celui du détroit de Taïwan, refont surface.Par ailleurs, arrivée hier soir à Séoul, Sherman commence dès aujourd’hui son programme par une série d’entretiens avec de hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité du gouvernement de Moon Jae-in. Demain, elle a rendez-vous avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun pour un neuvième Dialogue stratégique bilatéral, le premier en un an.