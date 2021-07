Canicule : les nuits tropicales se succèdent

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud étouffe sous une chaleur suffocante. Hier aussi, la nuit était véritablement tropicale dans les grandes villes, dans les régions côtières et sur l’île de Jeju, à l’extrême sud-ouest de la péninsule. Le mercure restait supérieur à 25°C.L’agence météorologique explique le phénomène par l’air chaud venant du sud-est dans la nuit combinée à la chaleur accumulée dans la journée.Aujourd’hui, les températures pourraient dépasser les 38°C dans une grande partie du territoire, où l’alerte à la canicule a déjà été instaurée. Et un nouveau record de consommation électrique de cet été devrait être atteint. La réserve d’électricité du pays devrait par conséquent tomber en dessous de 8 GW, le chiffre le plus faible depuis le début de la saison.Le distributeur d'électricité Korea Power Exchange (KPX) prévoit que la consommation devrait atteindre un pic de 91,1 GW entre 16h et 17h aujourd’hui, contre 88,9 GW hier. Il se veut cependant rassurant, précisant que la réserve sera à un niveau « normal » de 7,8 GW avec un taux de réserve de 8,6 %.A titre de comparaison, le précédent record avait été enregistré le 24 juillet 2018 à hauteur de 92,5 gigawatts. Cette année-là, le pays du Matin clair avait connu la vague de chaleur la plus forte depuis 111 ans.En règle générale, si la réserve est supérieure à 5,5 GW, les autorités concernées la considèrent comme un niveau « normal ». Cela dit, elle doit se maintenir à au moins 10 GW pour se préparer à une situation imprévue.Le nombre de victimes d'un coup de chaleur cet été s'élève désormais à 510. Six personnes ont perdu la vie.