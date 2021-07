BTS se hisse en tête du classement Billboard Artist 100

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) s'est hissé au premier rang du classement Billboard Artist 100 avec son nouveau single « Permission to Dance ».D’après le magazine musical américain Billboard, c’est la 17e fois qu’il prend la tête de cette catégorie globale qui combine les ventes de supports physiques et numériques d’albums, les écoutes en streaming, les diffusions en radio et les activités sur les réseaux sociaux.Avant cela, « Permission to Dance » a également dominé le Billboard Global 200 en devançant un autre tube de BTS, « Butter », qui a maintenu la première place pendant sept semaines consécutives. Le septuor est ainsi devenu le premier chanteur ou groupe à se succéder à lui-même au sommet du chart depuis Drake en 2018.Le boys band a fait de même dans le classement du streaming d’Oricon, son nouveau single ayant conquis le top du chart japonais en reléguant au rang inférieur « Butter », qui a occupé le trône pendant huit semaines d’affilée.