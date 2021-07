Le gouvernement active le plan national canicule

Photo : YONHAP News

Le gouvernement fait l’état des lieux du plan national canicule destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires de la chaleur. Hier, Koo Yun-cheol, chef du Bureau de la coordination politique sous l'autorité du Premier ministre, a réuni une réunion interministérielle à cet effet.L’enjeu principal est de minimiser les pertes humaines. Il a donc été décidé de veiller notamment sur les personnes âgées vivant seules, particulièrement vulnérables à la chaleur. Des mesures en ce sens ont alors été prises. Il s’agit de vérifier leur état de santé par le biais des assistants personnalisés, d’offrir des appareils pouvant maintenir au frais leur logement ou encore d’ouvrir davantage de lieux d’accueil tempérés aux sans-abris et aux locataires très modestes.Des actions seront également mises en place pour le personnel et les visiteurs des lieux de dépistage du COVID-19 et des centres de vaccination.La sécurité d’approvisionnement en électricité s’est aussi invitée dans les discussions. L’exécutif a alors décidé de s’assurer de disposer d’une réserve supplémentaire de 8,8 GW. Pour cela, il entend, entre autres, remettre en service des centrales nucléaires plus tôt que prévu.Le plan prévoit aussi de renforcer le contrôle sur le respect des consignes de sécurité par les personnes qui travaillent en plein air et d’inspecter les équipements pour l’arrosage et pour la maintenance des routes, des chemins de fer ou des pistes d’atterrissage.Des mesures de bon sens seront également rappelées aux citoyens, comme de s’hydrater ou de se rendre dans des lieux frais, et ce par le biais des médias.Au cours de la conférence d’hier, Koo Yun-cheol a exhorté chaque ministère concerné à faire en sorte que ces mesures anti-canicule soient mises en application sur place, comme il faut.