Fitch maintient la note « AA- » de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’agence de notation financière Fitch Ratings a annoncé aujourd’hui le maintien de la note de crédit de la Corée du Sud à « AA- », avec une perspective « stable ». Elle attribue ce quatrième cran de notation le plus élevé également, entre autres, à la Belgique, au Royaume-Uni et à Taïwan.D’après le ministère sud-coréen des Finances, qui a relayé cette information, Fitch a expliqué qu’il garderait pendant un certain temps cette note en tenant compte de la gestion efficace du COVID-19 par Séoul et de la relance économique du pays accélérée par le bond des exportations. L’agence a également prévu que la consommation continuerait de croître, en dépit du récent relèvement du niveau de distanciation sociale, grâce à l’accélération de la campagne de vaccination et au deuxième additif budgétaire.Fitch a également maintenu ses perspectives sur la croissance économique de la Corée du Sud pour cette année et l’an prochain, respectivement à 4,5 % et 3 %.