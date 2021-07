Les spéculations vont bon train sur la grâce présidentielle pour Lee Jae-yong et Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

A l’approche de la Journée nationale de la libération, célébrée le 15 août, il a de nouveau été évoqué la possibilité que Moon Jae-in exerce sa prérogative de grâce présidentielle pour l’héritier de Samsung, Lee Jae-yong, l’ex-présidente de la République Park Geun-hye, et son prédécesseur Lee Myung-bak, tous placés actuellement derrière les barreaux. Sachez que traditionnellement, cette mesure de clémence est décrétée à l’occasion de cette fête appelée « Gwangbokjeol ».Si la Cheongwadae continue à éviter tout commentaire sur ce sujet, les spéculations vont bon train au sein de la classe politique. Celle-ci prédit que Moon exercera son droit à cette occasion, à moins de dix mois de la fin de son quinquennat.Dans ce cas-là, le patron de facto du premier conglomérat de Corée du Sud ferait l’objet d’une libération conditionnelle plutôt que d’une grâce présidentielle, de l’avis de certains observateurs.Les établissements pénitentiaires de tout le pays ont récemment présenté chacun au ministère de la Justice une liste préliminaire de leurs détenus éligibles à la libération conditionnelle. Lee y figurerait.D’autres prévoient que le chef de la Maison bleue lui accordera une grâce présidentielle surprise, d’autant plus que les milieux d’affaires ont renouvelé des appels en ce sens. Selon des sondages, les sud-Coréens sont eux aussi plus nombreux à s’y montrer favorables.L’attention est aussi tournée vers la possibilité que Moon fasse de même pour ses deux prédécesseurs. Le monde politique estime que cette fois, la grâce sera octroyée seulement à Park Geun-hye. Sa libération risquerait pourtant de changer la donne pour la campagne de la présidentielle de mars 2022, non seulement de l’opposition conservatrice, mais aussi du parti au pouvoir. C’est donc un épineux casse-tête pour l’hôte de la Cheongwadae.