COVID-19 : le nombre de nouvelles infections en 24h atteint un record

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de nouvelles infections au COVID-19 a enregistré un nouveau record avec 1 842 cas signalés, et ce après avoir déjà atteint, hier, son plus haut niveau.Les contaminations locales sont en recul de près de 200, mais la prise en compte des 270 patients de l’unité de la marine sud-coréenne Cheonghae dans les cas importés a alourdi le bilan quotidien. Un nouveau membre de ce 34e contingent a par ailleurs été rapporté positif aujourd’hui, ce qui porte le nombre total à 271.Les nouvelles contaminations sont toujours concentrées dans la région métropolitaine, en frôlant le seuil des 1 000. A Séoul, 494 patients additionnels ont été signalés, y compris huit liés à un sauna de l’arrondissement de Gwanak et sept à un hôpital de l’arrondissement de Dongdaemun.La part des nouveaux cas hors de la capitale et de sa couronne a atteint 35 %, soit le plus haut depuis le début de la 4e vague. Dans ce contexte, le gouvernement envisage de prolonger de deux semaines le niveau 4 de distanciation sociale dans la région de Séoul. Celui-ci doit arriver à son terme ce dimanche. Les observateurs prévoient que cette propagation devrait se poursuivre pendant un certain temps, étant donné que les mesures préventives strictes actuellement en cours ne parviennent pas à l’endiguer.Côté vaccination, environ 140 000 nouveaux individus ont reçu leur première dose du sérum, ce qui porte le nombre cumulé de primo-vaccinés à 16,58 millions, soit un tiers de la population. Et 6,72 millions ont achevé leur vaccination, ce qui représente 13,1 % de l’ensemble.Concernant le système de réservation de la vaccination, dont l’accès à été bloqué à plusieurs reprises en raison d’un trop grand nombre de connexions, le gouvernement a expliqué que les autorités sanitaires étaient en train de plancher sur une solution, comme la location de serveurs pour augmenter la capacité de traitement.