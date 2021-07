Wendy Sherman reçue par Moon Jae-in et Chung Eui-yong

Photo : YONHAP News

Arrivée hier soir à Séoul, la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman a été reçue aujourd’hui par le président Moon Jae-in. Les meilleurs moyens de consolider l’alliance entre leurs pays et de faire avancer le processus de paix dans la péninsule ont été au cœur de leur conversation.Plus tôt dans la journée, Sherman a rencontré le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong. Ils ont alors échangé sur les mesures à prendre pour concrétiser l’accord intervenu lors du sommet entre Moon et Joe Biden en mai à Washington, ainsi que sur les dossiers régionaux et internationaux. Et de réaffirmer l’objectif confirmé par les deux dirigeants, à savoir dénucléariser de manière complète la péninsule et y pérenniser la paix. Ils ont aussi affiché leur convergence sur le fait que pour l’atteindre, le dialogue est essentiel, avant de s’engager à travailler en étroite coopération à tous les niveaux en vue de conduire Pyongyang à revenir à la table des négociations.Le chef de la diplomatie sud-coréenne en a profité pour annoncer se réjouir de la prise de fonction de Sherman à son poste, évoquant que celle-ci est une fine connaisseuse des questions liées à l’alliance Séoul-Washington et à la Corée du Nord.En retour, la numéro deux du département d’Etat américain a redit que son pays accordait de l’importance au développement de l’alliance avec le pays du Matin clair, la qualifiant de pivot de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Asie du Nord-est et dans la région indo-pacifique.Les discussions des deux hauts diplomates ont également porté sur les principaux défis régionaux et mondiaux tels que la situation en Birmanie et le changement climatique.Dans l’après-midi, Sherman a une série de rendez-vous avec de hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité de l’administration de Moon Jae-in. Et demain, elle retrouvera le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun, pour un neuvième Dialogue stratégique bilatéral, le premier depuis l’investiture de Joe Biden.