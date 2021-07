2e rallonge budgétaire : le bras de fer se poursuit au Parlement

Photo : YONHAP News

Le sous-comité de la commission ad-hoc chargée de l’examen du projet budgétaire poursuit sa délibération sur le deuxième additif au budget. Le texte propose un total de 33 000 milliards de wons, soit environ 24,3 milliards d’euros.Hier, les partis au pouvoir et de l’opposition ont adopté, d’abord, l’enveloppe liée à la prévention anti-COVID, tels que l’augmentation de 14,7 milliard de wons, l’équivalent de 11 millions d’euros, du budget affecté à la main-d’œuvre dans les dispensaires, et celle de 72 milliards de wons (53 millions d’euros) pour l’achat préalable de vaccins, sans apporter d’amendement au projet initial du gouvernement.Mais aujourd’hui, les deux camps devraient s’affronter sur des enjeux plus clivants, tels que l’extension de la portée des fonds de secours à tous les citoyens, le remboursement en espèces (« cashback ») des dépenses réalisées par carte de crédit, ou encore le remboursement de la dette de l’Etat à hauteur de 2 000 milliards de wons (1,5 milliard d’euros).Le Minjoo, la formation présidentielle, souhaite accroître la taille de la rallonge budgétaire ou affecter 2 000 milliards de wons prévus pour le remboursement de la dette publique au financement d’autres projets.Dans le camp d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, réclame le maintien de la dépense fiscale prévue dans le document en réduisant le crédit destiné au projet de création d’emplois.Avant cela, les partis rivaux étaient convenus de traiter ce texte d’ici demain en séance plénière de l’Assemblée nationale.