Digital New Deal : une enveloppe de 36 milliards d’euros pour la promotion de l’IA et des réseaux privés 5G

Photo : KBS News

Le ministère des Sciences, des Technologies et des TIC a dévoilé, aujourd’hui, son projet de « Digital New Deal 2.0 ». Un fonds de 49 000 milliards de wons, soit un peu plus de 36 milliards d’euros, sera débloqué d’ici 2025 dans le cadre de cette initiative qui fait partie du plan national de développement « New Deal à la coréenne ».Le texte prévoit notamment de fournir au secteur privé des infrastructures pour l'accès aux réseaux 5G et à la base de données publiques construites l’an dernier. Dans cette optique, le gouvernement va poursuivre son projet baptisé « barrage de données » avec pour objectif de développer près de 1 300 types de données pour l’apprentissage de l’intelligence artificielle d’ici 2025 et 31 plateformes de big data par secteur.En parallèle, l’exécutif va mettre en place, de manière anticipée, les réseaux privés 5G pour les services clés dont les répercussions sur l’industrie et la société sont importantes. Et il s’emploiera à promouvoir la création et l’utilisation d’une intelligence artificielle adaptée à la spécificité de chaque région.Le ministère a également fait le point sur les résultats de la première année d’application du « Digital New Deal ». Selon lui, un total de 70 000 individus ont participé à des projets principaux, tels que le barrage de données, l’embauche de jeunes stagiaires pour la construction des données publiques et les ateliers d’apprentissage numérique. Un total de 170 000 entreprises et organismes ont ainsi rejoint des projets de ce « New Deal numérique ».D’autre part, le marché domestique des données a grimpé de 14,3 % l’an dernier en glissement annuel pour s’établir à 19 300 milliards de wons, l’équivalent de 14,2 milliards d’euros.