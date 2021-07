JO de Tokyo : coup d’envoi aujourd’hui pour 17 jours de compétition

Photo : YONHAP News

C’est le jour J. Les Jeux Olympiques de Tokyo débutent aujourd’hui, après un report d’un an à cause de la pandémie de COVID-19. Cette fête sportive planétaire se déroulera pendant 17 jours. La cérémonie d’ouverture aura lieu ce soir, à 20h, dans le stade national de Tokyo, sous le slogan « se réunir avec l’émotion ».Dans ce spectacle, le pays hôte avait choisi de mettre en avant, comme message, sa renaissance et sa reconstruction après le grand tremblement de terre survenu au large de la côte nord-est du Japon en 2011, qui a frappé de plein fouet l’archipel et provoqué le terrible accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Mais, compte tenu de la crise sanitaire, l’esprit sportif devrait être mis à l’honneur.Une grande particularité de cet événement : la cérémonie d’ouverture se tiendra sans public. Dans le traditionnel défilé des délégations, la Corée du Sud sera le 103e pays à entrer dans le stade, avec, en tête comme porte-drapeau en duo, la vedette mondiale du volleyball Kim Yeon-koung et le jeune nageur Hwang Sun-woo.A cette édition des JO d’été, quelque 11 000 sportifs se disputeront 339 médailles d’or mises en jeu dans 33 disciplines. Le pays du Matin clair s’est fixé l’objectif d’intégrer le top 10 dans le classement général avec sept médailles d’or.Le lendemain de l’ouverture pourrait être le premier jour doré pour la Corée du Sud. Celle-ci espère décrocher demain jusqu’à cinq médailles d’or. Elle compte sur la compétition par équipes mixtes en tir à l’arc, sur Jin Jong-oh dans l’épreuve du pistolet à 10 m air comprimé, et sur Oh Sang-wook en sabre masculin, sans oublier le taekwondo, l'art martial traditionnel coréen.