JO de Tokyo : les footballeurs sud-coréens essuient leur première défaite surprise

Photo : YONHAP News

Avant même le coup d’envoi officiel des JO de Tokyo, quelques épreuves ont déjà débuté, y compris les tournois de football. Dans la délégation sud-coréenne, l’équipe de football masculin a été la première à affronter ses concurrentes.Le résultat laisse un goût amer. Les « guerriers de Taegeuk » ont dû s’incliner, hier soir, face aux néo-Zélandais sur le score de 1-0. C’est un choc terrible, d’autant que la Nouvelle-Zélande était considérée comme l'équipe la moins redoutable du groupe B, une poule déjà jugée la plus facile.Dans le stade d’Ibaraki Kashima, c’est Chris Wood, l’attaquant de Burnley en Premier League anglaise, qui a marqué le but décisif à la 70e minute.Après ce départ incertain, les hommes de Kim Hak-bum auront leur deuxième match contre la Roumanie dimanche, et leur troisième face au Honduras mercredi prochain.