Travail forcé : l’Unesco critique la déformation de l’histoire par Tokyo

Photo : YONHAP News

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a adopté, hier, une décision par consensus pour manifester ses « vifs regrets » quant à la déformation de l’histoire par le Japon concernant l’exploitation de Coréens et d’autres peuples pendant la période coloniale. Lors de la 44e session élargie en visioconférence de son Comité du patrimoine mondial (CPM), l'institution a demandé au Japon de décrire fidèlement les faits historiques sur la fameuse île de Hashima, surnommée « l’île cuirassée » en référence à sa silhouette rappelant un navire de guerre.Le texte est identique au projet de décision qui avait été publié, le 12 juillet dernier, sur le site web du CPM, avec un rapport en la matière. Ce dernier rend compte de l’enquête que l’Unesco avait effectuée avec le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) en visitant, du 7 au 9 juin derniers, le Centre d’information sur le patrimoine industriel ouvert en juin 2020 à Tokyo.Dans ce rapport, l’Unesco appelle le Japon à y mettre au grand jour le fait que de nombreux Coréens ont été enrôlés contre leur gré et forcés à travailler dans des conditions épouvantables. Elle lui a aussi recommandé d’y rendre hommage aux victimes.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’est dit prêt à exhorter le gouvernement nippon à exécuter la décision de l’Unesco au plus vite.Le Japon est amené à présenter un rapport de mise en oeuvre sur les mesures du suivi jusqu’au 1er décembre 2022. Et l’Unesco devrait l’examiner lors de la 46e session de son CPM en 2023. Le CPM est un comité intergouvernemental créé conformément à la convention du patrimoine mondial. Actuellement, il est composé de représentants de 21 pays élus par les Etats parties. La Corée du Sud et le Japon n’en font pas partie.Pour rappel, le Japon a inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2015 les « sites de la révolution industrielle Meiji au Japon : sidérurgie, construction navale et extraction houillère », dont l’île de Hashima en question. Comme certains pays, notamment la Corée du Sud, s’y étaient farouchement opposés, il avait promis à la communauté internationale de révéler « toute l’histoire » telle qu'elle est, y compris le travail forcé. Mais Tokyo n’a pas tenu son engagement.