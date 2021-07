OMC : Yoo Myung-hee souligne l’importance du leadership du groupe d’Ottawa et des USA

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur a prôné l’importance du leadership du groupe d’Ottawa et des Etats-Unis pour une réforme réussie de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Yoo Myung-hee en a fait part, hier, au cours de la visioconférence des ministres du Commerce du groupe d’Ottawa de l’OMC, en appelant cette dernière à élaborer des mesures tous azimuts face au COVID-19, à savoir la levée des restrictions sur les exportations et l’augmentation de la production et de l’offre de vaccins. Et d’ajouter que les négociations sur les subventions pour les produits halieutiques devraient être bouclées dans un avenir proche.La représentante américaine au Commerce (USTR), Katherine Tai, était présente à cette réunion en tant qu’invitée spéciale.Le groupe d’Ottawa est composé de 14 pays et région membres de l’OMC, dont la Corée du Sud, le Canada, l’Union européenne (UE), l’Australie et Singapour. Il a pour objectif de discuter de la réforme de l’OMC.