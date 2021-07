NIS : 1,6 million de tentatives de cyberattaques contre le secteur public identifiées chaque jour en moyenne

Photo : Getty Images Bank

Suite aux récents piratages contre l’Institut de recherche de l’énergie atomique de Corée (KAERI) et l’Institut de recherche de l’aérospatiale de Corée (Kari), le Service national du renseignement (NIS) a effectué une inspection spéciale auprès d’une vingtaine d’établissements clés du pays.Résultat : un total de 34 cyberattaques contre la Société d’électricité de Corée (Kepco) ont été indentifiées. Et les tentatives de piratage visant le gouvernement et les institutions publiques ont presque quadruplé ces cinq dernières années, à 1,62 million par jour en moyenne.Actuellement, le centre de cybersécurité au sein des services secrets surveille en temps réel quelque 3 200 principaux établissements. Et une fois un danger perçu, il en informe l’organe concernée. Mais le problème, c’est que cet avertissement n’est pas contraignant. En effet, le KAERI et le Kari ont tous été victimes de cyberattaques, fruit de leur négligence des recommandations du NIS.De l’avis des observateurs, le gouvernement devrait également améliorer le système de vérification de la sécurité de ses serveurs, une procédure qui prend presque une année, afin de faire face efficacement à des méthodes de piratage qui évoluent rapidement.