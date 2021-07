Washington se dit prêt à coopérer avec Pékin sur le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a laissé entendre que les Etats-Unis chercheraient à coopérer avec la Chine si leurs intérêts nationaux se trouvent alignés, et que la Corée du Nord ferait partie des dossiers dans lesquels les deux pays trouveraient leur compte dans une certaine mesure.C’est son porte-parole qui a fait cette remarque, hier, lors d’un point de presse, alors que la sous-secrétaire d’Etat Wendy Sherman est attendue ce dimanche pour un déplacement de deux jours, après ses visites à Tokyo et à Séoul dans le cadre de sa tournée asiatique.Selon Ned Price, la numéro deux de la diplomatie américaine devrait aborder l’aspect général des relations Washington-Pékin, englobant tous les éléments qu’ils soient concurrentiels, hostiles ou potentiellement coopératifs.Price a ajouté que son pays tâcherait de savoir à quoi s’attendre de la part de la Chine concernant le dossier nord-coréen. Selon sa précision, si le secrétaire d’Etat Antony Blinken a expliqué la politique nord-coréenne à Yang Jiechi, le responsable des relations internationales au sein du bureau politique du Parti communiste chinois, lors de son entretien téléphonique le mois dernier, c’est parce qu’il considère le royaume ermite comme une zone de coopération entre les deux pays.Par ailleurs, l'officielle américaine a réaffirmé que les Etats-Unis ne prévoyaient pas d’offrir des vaccins anti-COVID à la Corée du Nord. Et d’ajouter qu’ils chercheraient à améliorer la situation des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, qui reste toujours préoccupante.