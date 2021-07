La 1ère sud-Coréenne née d’une fécondation in vitro, mère d'un enfant en bonne santé

Photo : YONHAP News

La première fille sud-coréenne née en 1985 d’une fécondation in vitro (FIV) a accouché par voie naturelle, en février 2019, d’un bébé en pleine forme de 3,165 kg, 39 semaines et deux jours après ses dernières règles. Depuis, cet enfant a grandi normalement.D’après l’équipe de Koo Seung-yeop de l’hôpital de l'université nationale de Séoul, la mère venue au monde au milieu des années 80 après une césarienne, est issue de jumeaux conçus par FIV. C’était, à l’époque, le premier cas de réussite d’une insémination artificielle en Corée du Sud et le quatrième en Asie, après Singapour, le Japon et Taïwan. Cette dernière a eu ses premières règles à l’âge de 13 ans et n’a développé aucune maladie gynécologique particulière.L’équipe en a déduit que les enfants issus de la fécondation in vitro peuvent bénéficier d'une pleine capacité de reproduction naturelle. Ce cas a été publié dans le magazine en version anglaise de la Société d’obstétrique et de gynécologie de Corée (KSOG), « Obstetrics & Gynecology Science ».