Le Premier ministre s’entretient au téléphone avec son homologue vietnamien

Photo : YONHAP News

C’est une nouvelle stupéfiante en provenance de Hanoï qui a mis toute la Corée du Sud sous le choc. Un ressortissant quinquagénaire sud-coréen résidant au Vietnam est mort du COVID-19 dans un hôpital local autour du 15 juillet dernier. Or, ce dernier a incinéré son cadavre dans les 24 heures suivantes, certes conformément à la consigne sanitaire, mais sans prévenir la famille de la victime ni le consulat du pays du Matin clair sur place. Quelques jours après, le gouvernement vietnamien a présenté ses regrets auprès de Séoul.Dans ce contexte, le Premier ministre Kim Boo-kyum a échangé hier par téléphone avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Il s’agit de son premier entretien téléphonique avec une personnalité de haut niveau d’un pays étranger. Selon son cabinet, cela montre bien dans quelle mesure la Corée du Sud accorde une grande importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam.Actualité sanitaire oblige, le chef du gouvernement a demandé à son interlocuteur d’assurer la sécurité de ses compatriotes sur place et de faire en sorte qu’ils puissent se faire vacciner au plus tôt. Il lui a présenté les efforts de son pays pour garantir un accès équitable aux vaccins anti-COVID dans le monde à travers le projet multinational COVAX. Et de lui proposer de renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre cette pandémie.Kim a souhaité aussi que les deux nations puissent avancer ensemble vers la reprise économique à l’époque post-COVID. Et d’ajouter que les industriels sud-coréens ont du mal à bénéficier du processus simplifié d’entrée sur le territoire vietnamien et à faire tourner leurs usines implantées là-bas.En réponse, le Premier ministre vietnamien a remercié la Corée du Sud d’avoir apporté à sa nation du matériel nécessaire pour la prévention et le contrôle sanitaires dès le début de la crise pandémique. Il a promis à son interlocuteur de déployer ses efforts afin que les industriels et ressortissants sud-coréens ne connaissent pas de désagrément lié à l'épidémie. Par ailleurs, Pham a appelé Séoul à partager son expérience en matière de vaccination, ce à quoi Kim s’est engagé à faire.Enfin, Kim Boo-kyum a invité Pham Minh Chinh à se rendre à Séoul l’an prochain pour le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le Premier ministre vietnamien l’en a remercié avant de l’inviter à Hanoi à son tour.