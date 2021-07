COVID-19 : le gouvernement prolonge de 2 semaines l’alerte maximale dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 1 630 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en Corée du Sud. Dans la région de Séoul, le nombre quotidien de patients supplémentaires ces huit derniers jours a reculé de près de 30 en moyenne par rapport à la semaine précédente, en s’établissant à 962,2. Dans le reste du pays, il a en revanche grimpé de 120 à 485.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines le niveau 4 de distanciation sociale dans la capitale et dans sa couronne et l’interdiction des rassemblements privés de plus de deux personnes après 18h. Par ailleurs, des mesures plus strictes seront appliquées. Par exemple, même pour les matchs de sport nécessitant plus de quatre personnes, comme le base-ball, la règle de quatre sera désormais en place pour les deux semaines à venir. Et le gouvernement envisage de rendre obligatoire l’élaboration de la liste des clients dans les grands magasins et les grandes surfaces.Ce n'est pas tout. Les autorités sanitaires projettent de mettre en place des mesures encore plus musclées, telles que l’interdiction de se rassembler dans des établissements à haut risque et des horaires encore plus restreints si la situation ne s’améliore pas d’ici 15 jours.D’autre part, le gouvernement a appelé la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) à revenir sur sa décision d’organiser, aujourd’hui, une manifestation dans la province de Gangwon, en affirmant qu’il réagirait fermement contre tout rassemblement violant les mesures préventives.