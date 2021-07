La Corée du Nord souligne de nouveau l’importance de promouvoir l’agriculture

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord souffre d’une pénurie alimentaire aggravée par la crise sanitaire du COVID-19 et le passage de typhons l’an dernier, Pyongyang a appelé de nouveau à concentrer toutes les capacités de l’Etat pour promouvoir l’agriculture.Dans son éditorial publié aujourd’hui, le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, a plaidé pour un soutien sans réserve aux agriculteurs, en leur envoyant à temps des matériaux et des équipements agricoles nécessaires et en assurant l’approvisionnement stable en eau et en électricité. Il a également mis en garde contre l’attitude bureaucratique des cadres du parti unique, nuisible à l’amélioration de la productivité sur le terrain.En effet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reconnu le mois dernier, exceptionnellement, les difficultés liées à la production alimentaire. C'était lors d’une réunion plénière du Parti des travailleurs, en évoquant une « situation tendue ». Et plus récemment, le 13 juillet, le royaume ermite a déposé, au cours d’une visioconférence du Forum politique de haut niveau (FPHN) de l’Onu, un rapport d’examen national volontaire (ENV), reconnaissant que son projet de production de 7 millions de tonnes de céréales était confronté à un problème et que le pays n’avait récolté que 4,95 millions de tonnes en 2018. Il s'agit du niveau le plus bas depuis dix ans.