Wendy Sherman : Washington souhaite s’engager avec Pyongyang dans une direction constructive

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis s’attendent à s’engager avec la Corée du Nord dans une direction fiable, prévisible et constructive.La sous-secrétaire d’Etat américaine, actuellement en visite à Séoul, en a fait part, ce matin, à l’issue du 9e Dialogue stratégique bilatéral, qu’elle a présidée avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Choi Jong-kun.Wendy Sherman a notamment fait savoir que Washington avait proposé à Pyongyang de reprendre le dialogue, et qu’il était en train d’attendre sa réponse. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle discuterait de la question nord-coréenne lors de son déplacement en Chine prévu ce dimanche.De son côté, le vice-ministre sud-coréen a affirmé que la proposition des Etats-Unis sur les pourparlers avec le régime de Kim Jong-un restait valable et que Séoul attendrait avec patience la réaction de Pyongyang, compte tenu de la situation du COVID-19. Il a également souligné l’importance du rôle de Pékin pour faire retourner son allié nord-coréen à la table des négociations en estimant que la Chine en serait aussi consciente.D’autre part, les discussions trilatérales entre les numéros deux de la diplomatie de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon, tenues mercredi à Tokyo au Japon, devraient désormais avoir lieu régulièrement tous les trimestres. La diplomate américaine a ainsi expliqué qu’ils se réuniraient de nouveau en automne à Washington.Sherman s’envolera cet après-midi vers la Mongolie avant d’entamer, dimanche, une visite de deux jours en Chine.