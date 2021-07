Sondage : un tiers seulement des sud-Coréens se disent intéressés par les JO de Tokyo

Photo : KBS News

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui se dérouleront sans spectateurs en raison du COVID-19, seront inaugurés ce soir, seuls 32 % des sud-Coréens se disent intéressés par cet événement sportif, soit le plus bas niveau depuis 1992.D’après un sondage réalisé par Gallup Corée auprès de 1 003 adultes entre lundi et mercredi, 66 % des sondés ont répondu ne pas être attirés par les JO, et 2 % se sont abstenus de donner leur opinion. A titre de comparaison, 59 % et 60 % des interrogés s’étaient dit intéressés, lors de l’édition de Londres en 2012 et celle de Rio en 2016, respectivement.Par ailleurs, 84 % estiment que les Jeux de cette année ne seront pas couronnés de succès, contre 7 % d’avis contraires.Concernant les disciplines les plus attendues, le football arrive en tête avec 40 % des réponses favorables, suivi par le base-ball (20 %), le tir à l’arc (16 %) et le volley-ball (7 %).