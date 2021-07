Photo : YONHAP News

Toujours pas de baisse des températures en vue. Le week-end sera aussi chaud que la semaine écoulée, avec des minimales allant de 22°C à 26°C et des maximales oscillant entre 31°C et 37°C.C'est la moitié nord du pays, et notamment la région de Séoul, qui subira de plein fouet la canicule. A l'inverse, l'extrême sud de la péninsule et l'île de Jeju seront relativement épargnés, tout en bénéficiant d'un soleil radieux.