JO de Tokyo : la Corée du Sud remporte sa première médaille d’or en tir à l’arc

Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, la Corée du Sud a remporté sa première médaille d’or, en tir à l’arc, et ce en épreuve par équipes mixtes. Cette dernière, notons-le, a fait sa première entrée au programme olympique d’été.Le pays du Matin clair, représenté par les cadets An San et Kim Je-deok, a battu les Pays-Bas, 5 à 3, lors de la finale qui s’est déroulée cet après-midi au terrain de Yumenoshima. Les archers sud-coréens se préparent désormais à monter sur la plus haute marche du podium dans les quatre autres disciplines restantes.Au tir, par contre, la Corée du Sud n’a pas brillé ce samedi. Ce matin, les tireuses Park Hee-moon et Kwon Eun-ji avaient toutes deux réussi à se hisser en finale de l’épreuve de carabine à air comprimé 10m femmes, qui s’est déroulée au stand de tir d’Asaka. Leurs compatriotes s’attendaient à ce que l’une d’entre elles obtienne une médaille, qui aurait été la première en 21 ans dans cette discipline, mais elles ont dû se contenter de figurer parmi les huit meilleures.Quelques heures plus tard, l'un des tireurs les plus accomplis de l'histoire olympique, Jin Jong-oh, qui visait une nouvelle fois l’or en pistolet à air comprimé 10m, n’est même parvenu à se qualifier pour la finale.La course aux médailles des guerriers de Taegeuk continue dans la soirée, notamment en taekwondo et en escrime. L’objectif de l’équipe nationale sud-coréenne est d’intégrer le top 10 dans le classement général avec plus de sept médailles d’or.