JO de Tokyo : la Corée du Sud achève le 1er jour avec une médaille d’or et deux de bronze

Photo : YONHAP News

Une médaille d’or et deux de bronze. La Corée du Sud a décroché aujourd’hui trois médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont débuté hier au Japon, sur fond de pandémie de COVID-19 et de fortes chaleurs.Tout a commencé, cet après-midi, en tir à l’arc, avec l’épreuve par équipes mixtes. Le pays du Matin clair, représenté par les cadets An San et Kim Je-deok, a battu les Pays-Bas, 5 à 3, lors de la finale de cette discipline qui a fait sa première entrée au programme olympique d’été. Les archers sud-coréens se préparent désormais à monter sur la plus haute marche du podium dans les quatre autres disciplines restantes.En soirée, en sabre individuel messieurs, l’escrimeur Kim Jung-hwan a mis une médaille de bronze autour de son cou. Lors du match décisif pour cette récompense, ce « grand-frère » de l’équipe sud-coréenne d’escrime est venu à bout de son adversaire géorgien Sandro Bazadze 15 à 11. Et peu de temps après, le taekwondoïste Jang Jun a rajouté une autre médaille de la même couleur au palmarès de sa patrie en gagnant contre l’Hongrois Omar Salim, 48 à 16.Pourtant, les amateurs de sport en Corée du Sud qui attendaient des victoires dans d’autres compétitions, notamment en tir et en judo, ne pouvaient qu’être déçus. Car l'un des tireurs les plus accomplis de l'histoire olympique, Jin Jong-oh, qui visait une nouvelle fois l’or en pistolet à air comprimé 10m, n’est même parvenu à se qualifier pour la finale. Quant à Park Hee-moon et Kwon Eun-ji, qui avaient toutes deux réussi à se hisser en finale de l’épreuve de carabine à air comprimé 10m femmes, elles ont dû se contenter de figurer parmi les huit meilleures tireuses. Et enfin, le judoka Kim Won-jin n’a pas pu, non plus, monter sur la dernière marche du podium, alors qu’il était allé jusqu’au combat pour la médaille de bronze en 60 kg messieurs.La course aux médailles des guerriers de Taegeuk continue demain, dimanche. Parmi les compétitions à ne pas manquer figurent le tir à l’arc, l’escrime et le taekwondo.L’objectif de l’équipe nationale sud-coréenne est d’intégrer le top 10 dans le classement général avec plus de sept médailles d’or.