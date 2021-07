Photo : YONHAP News

Après les archères An San, Jang Min-hee et Kang Chae-young, c’est le judoka An Baul qui a mis aujourd’hui une médaille autour de son cou aux Jeux Olympiques de Tokyo.Lors du combat pour la médaille de bronze des moins de 66 kg hommes, qui vient de s’achever au Nippon Budoka, le médaillé d’argent de Rio a battu son adversaire italien Manuel Lombardo, 10 à 0. Ce dernier, les amateurs du judo le savent, est numéro un au classement mondial.En revanche, quelques heures plus tôt, Park Da-sol, en moins de 52 kg femmes, n’a pas pu monter sur le podium en perdant contre sa rivale hongroise Reka Pupp, au combat de repêchage, 1 à 0.