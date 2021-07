La Corée du Sud récolte une médaille d’or et une de bronze au 2e jour des JO

Photo : YONHAP News

Une d’or et une de bronze. La Corée du Sud a remporté aujourd’hui deux nouvelles médailles à Tokyo, où se déroulent les Jeux Olympiques.Comme la veille, tout a commencé, cet après-midi, en tir à l’arc, avec cette fois l’épreuve par équipes femmes. Lors de la finale qui s’est déroulée au terrain de Yumenoshima, An San, Jang Min-hee et Kang Chae-young ont battu leurs adversaires du Comité olympique russe (ROC), 6 à 0. Les Allemandes repartent avec le bronze.Notons que c’est la 9e fois de suite que l’équipe féminine sud-coréenne monte sur la plus haute marche du podium aux JO. Et la cadette An ne pouvait qu’être aux anges, car pour sa première participation à ce rendez-vous sportif mondial, elle a déjà empoché deux médailles d’or. Hier, la jeune femme de 20 ans avait obtenu cette récompense en épreuve par équipes mixtes. Les archers sud-coréens visent désormais plus haut : ramasser le métal le plus précieux dans les trois autres disciplines restantes.Dans la soirée, leur compatriote, le judoka An Baul, a remporté le combat pour la médaille de bronze des moins de 66 kg hommes. Le médaillé d’argent à Rio a battu son adversaire italien Manuel Lombardo, 10 à 0. Ce dernier, les amateurs du judo le savent, est numéro un au classement mondial.Déception cependant auprès des amateurs sud-coréens d’escrime. Car Park Sang-young, en épée individuel hommes, tout comme Jeon Hee-sook, en fleuret individuel femmes, ont dû arrêter en quart de finale.Et les amoureux du taekwondo commencent à s’inquiéter. Car contrairement aux éditions précédentes, les athlètes du pays du Matin clair n’excellent pas dans leur art martial traditionnel. Lors du combat pour la médaille de bronze des moins de 68 kg hommes, qui s’est achevé ce soir au Makuhari Messe Hall, à Chiba, Lee Dae-hoon a été battu par le Chinois Shuai Zhao, 17 à 15. Du coup, le médaillé d’argent à Londres n’a pas pu monter sur le podium. Autre échec du jour : Lee Ah-reum, en moins de 57 kg femmes, a dû arrêter en 8e de finale, en perdant contre la Taïwanaise Lo Chia-Ling.Depuis le coup d’envoi des JO, la Corée du Sud a gagné au total deux médailles d’or et trois de bronze et occupe le quatrième rang du classement général. Afin de coller au plus près de leur objectif initial, les guerriers de Taegeuk continueront de tout donner demain. Parmi les compétitions à ne pas manquer lundi figurent le tir à l’arc, le judo ou encore l’escrime.