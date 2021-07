COVID-19 : les régions hors de la capitale placées sous le niveau 3 dès demain

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où moins d'un sud-Coréen sur trois a reçu la première dose de vaccin anti-COVID, le port du masque et la distanciation sociale constituent les seuls moyens sûrs de contourner la 4e vague de l'épidémie.En effet, à Séoul et dans sa couronne où le niveau de distanciation sociale a été relevé à 4, soit le plus élevé, la hausse de nouveaux cas positifs marque le pas. En revanche, les autres régions du pays, où sont appliqués des mesures sanitaires moins rigoureuses, ont récemment vu monter le nombre des contaminations, qui représentent désormais pas moins de 35 % du total des nouveaux cas à l'échelle nationale.Pour le président Moon Jae-in, cette situation est d'autant plus inquiétante qu'en cette période de vacances d'été, les déplacements de citoyens se multiplient.Les autorités sanitaires ont ainsi décidé de placer tout le territoire, hors Séoul et ses environs sous le niveau 3, à partir de demain et pour deux semaines.En conséquence, l’interdiction des rassemblements privés à quatre personnes au maximum sera prolongée de 15 jours. Et la consommation d'alcool après le coucher du soleil dans les parcs ou sur les plages, tout comme les soirées dans les pensions, seront prohibées.Par ailleurs, les événements sportifs ne peuvent adopter qu’une jauge de 20 % pour les salles et de 30 % pour les gradins extérieurs. Les lieux de culte pourront ouvrir leurs portes à condition de ne pas dépasser 20 % de leur capacité d’accueil, et toute autre activité auxiliaire sera proscrite.Le niveau 4 pourra être appliqué au gré des collectivités locales, dans les régions où le rebond épidémique s'accélère.