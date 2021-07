Aide d’urgence : 88 % des citoyens pourront recevoir 250 000 wons

Photo : YONHAP News

Le nouveau projet de budget additionnel pour venir en aide à la population touchée par l’épidémie de COVID-19 a été adopté samedi dernier à l’Assemblée nationale. Tout d’abord, concernant l’aide d’urgence, chaque habitant pourra toucher 250 000 wons, soit 184 euros, à l'exception des classes les plus aisées.Pour en bénéficier, un foyer composé d’un individu doit gagner moins de 50 millions de wons par an, ou 36 900 euros, et celui à deux revenus moins de 86 millions de wons, l’équivalent de 63 300 euros. En tout, 87,8 % de la population se verra octroyer cette somme.A propos du soutien pour les petits commerçants, les enseignes pourront percevoir un dédommagement allant jusqu’à 20 millions de wons, soit environ 14 700 euros, pour les préjudices subis avant le mois de juillet. Et une enveloppe de 1 000 milliards de wons (737 millions d’euros) est attribuée aux dommages dus à la quatrième vague du coronavirus.Le paiement alloué au dispositif dit de « cashback », qui consiste à rembourser une partie des dépenses par carte bancaire, a été revu à la baisse à 700 milliards de wons, soit 516 millions d’euros, en vue de financer l’additif, mais le gouvernement poursuivra son plan de s’acquitter des obligations d’Etat pour 2 000 milliards de wons, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros. L’envergure de la rallonge budgétaire a progressé à 34 900 milliards de wons, ou 25,7 milliards d’euros.Autre décision prise : les nouveaux présidents des commissions permanentes du Parlement seront élus le 25 août prochain, à savoir 11 postes pour le parti présidentiel et sept pour le camp d’opposition. S’agissant de la commission législative et judiciaire, elle sera dirigée par un député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, après la présidentielle de mars 2022.