La Corée du Sud vise une 3e médaille d’or cet après-midi en tir à l’arc

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont débuté vendredi soir au Japon, la Corée du Sud a obtenu ce week-end deux médailles d’or et trois de bronze pour occuper la 4e place du classement général. Les deux premières ont toutes été gagnées en tir à l’arc : dans l’épreuve par équipes mixtes d’abord, puis dans celle par équipes femmes. Quant aux autres récompenses, elles proviennent de l’escrime, du judo et du taekwondo.Autre bonne nouvelle : en natation, Hwang Sun-woo a battu hier un record national en 200 m nage libre masculin, avec un temps de 1'44"62. Il a d'ailleurs terminé premier des cinq séries éliminatoires pour se qualifier pour les demi-finales où s'affronteront les 16 meilleurs. Les huit sélectionnés s’affronteront ensuite pour la finale demain matin. A noter que le précédent record sud-coréen (1'44"80) a été établi par Park Tae-hwan lors de la conquête de la médaille d'or aux Jeux asiatiques de Guangzhou en 2010.De son côté, l'équipe de football sud-coréenne s'est hissée en tête du groupe B grâce à la différence de buts. Après sa défaite jeudi dernier face à la Nouvelle-Zélande 1 à 0, elle a remonté la pente avec une large victoire hier contre la Roumanie, 4 à 0. Le premier but a été marqué par l'équipe roumaine, un but contre son camp à la 27e minute de jeu. Le sud-Coréen Um Won-sang a creusé le score à la 59e minute, et Lee Kang-in a enfoncé le clou à la 84e et à la 90e minute. Les hommes de Kim Hak-bum rencontreront ce mercredi le Honduras pour une qualification en quart de finale.Les compétitions se poursuivent aujourd’hui et la délégation sud-coréenne s'attend à ajouter de nouvelles médailles à son palmarès, notamment en tir à l'arc. Les archers du pays du Matin clair espèrent marcher dans les pas de leurs consœurs, qui sont montées sur la plus haute marche du podium. Ils disputeront les quarts de finale en début d'après-midi face à l'Inde.