La saison des vacances commence malgré le COVID-19

Photo : YONHAP News

Nous sommes en plein été et la pandémie de COVID-19 n’empêche pas pour autant les sud-Coréens de partir en vacances. Samedi dernier, près de 40 000 touristes ont afflué vers la plage de Haeundae, à Busan. Alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations dans cette première ville portuaire du pays dépasse les 100 depuis quatre jours, les bords de mer sont plébiscités en ces temps de canicule.La station balnéaire de Sokcho, dans la province de Gangwon, a quant à elle accueilli 12 000 vacanciers le même jour, alors que le niveau de distanciation sociale en vigueur y est de 3 sur une échelle de 4. Le nombre d’estivants a chuté de moitié par rapport à la période pré-COVID, mais il est plus élevé qu’à Gangneung, une autre destination touristique de la région soumise au niveau maximal des restrictions sanitaires.A l’occasion du coup d'envoi de la saison des vacances, les plages sont ainsi munies d’une série de dispositifs de prévention. Par exemple, à l’entrée, les visiteurs doivent appeler un numéro spécial qui permet d’enregistrer leurs coordonnées. Et les autorités effectuent des patrouilles afin de sensibiliser les gens au port du masque et de contrôler les rassemblements de plus de quatre personnes.Selon Météo-Corée, la vague de chaleur perdurera la semaine prochaine sur tout le territoire. La ruée des citoyens vers la mer devrait donc se prolonger.