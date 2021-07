Corée du Nord : les contenus sud-coréens restent populaires malgré les sanctions

Photo : YONHAP News

Pyongyang resserre l’étau sur les contenus audiovisuels sud-coréens sans pour autant entamer leur popularité auprès des nord-Coréens. C’est ce que nous apprend le « Livre blanc des droits de l’Homme en Corée du Nord », publié récemment par l’Institut de recherche pour la réunification de la Corée (KINU).Pour être plus précis, le royaume ermite a durci le contrôle sur les appareils numériques qui contiennent des contenus considérés comme menaçants pour le régime, ainsi que la punition infligée pour leur détention. Or, malgré ce tour de vis, les nord-Coréens affichent toujours une forte demande pour l’accès aux informations de l'extérieur.Une autre remarque : depuis l’arrivée au pouvoir du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, la surveillance de la population et la violation de la vie privée se sont renforcées. Particulièrement, les familles des réfugiés et des résidents au Sud, celles des disparus, ainsi que les individus qui s'adonnent au trafic illicite comme les envoyés étrangers en sont pris pour cible.En ce qui concerne la cause des femmes, le rôle traditionnellement dévolu aux deux sexes a la vie dure dans la société, et même si les nord-Coréennes participent davantage à la vie active, leur statut social reste peu élevé.Un progrès a toutefois été constaté. Alors que les exécutions publiques se poursuivent pour les crimes idéologiques et les actes de superstition, leur fréquence et la mobilisation des habitants ont été réduites.Un petit rappel : le centre de recherche sud-coréen rend public ce document chaque année depuis 1996. La dernière édition s’appuie sur les témoignages de 50 transfuges qui sont récemment arrivés en Corée du Sud. Or, comme leur nombre a dégringolé sur fond de COVID-19, il est plus difficile d'établir un état des lieux exhaustif du régime de Kim Jong-un.